Rijksrecherche kijkt naar zaak brigadier

De Rijksrecherche begint op verzoek van het Openbaar Ministerie een onderzoek naar de Marokkaanse ex-politieman L. die deze zomer werd ontslagen bij het Rotterdamse politiekorps op verdenking van spionage.

Dit onderzoek is volgens het OM nodig om te kunnen bepalen of de voormalige brigadier Ré L. strafrechtelijk moet worden vervolgd. Een ander document dat hierbij van dienst kan zijn is het ambtsbericht dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) over de politieman heeft opgesteld.

Eerder deze week besloot de Rotterdamse hoofdofficier van justitie Korvinus nog dat een ambtsbericht van de AIVD op zich „onvoldoende aanknopingspunten biedt” om tot vervolging over te gaan. Door de maatschappelijke opwinding over deze kwestie is de hoofdofficier daar nu op teruggekomen. Van een vervolging is nog geen sprake.

L., die bij het korps Rotterdam-Rijnmond de rang van brigadier had, werd ontslagen wegens „ernstig plichtsverzuim”. Volgens de AIVD zou hij vertrouwelijke informatie over landgenoten hebben doorgespeeld naar de Marokkaanse autoriteiten. Na zijn ontslag kwam hij in dienst bij Rotterdam Airport om een leer- en werkbedrijf op te zetten voor voortijdige schoolverlaters. De directie heeft hem voorlopig met buitengewoon verlof gestuurd. Eerder kwam L. in het nieuws als spil in de zogenoemde Máxima-projecten voor kansarme jongeren.

Volgende week wordt hierover een spoeddebat in de Tweede Kamer gehouden.