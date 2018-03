Remake Van Goghs 'Blind Date' is in VS een dansfilm

Blind Date. Regie: Stanley Tucci. Met: Stanley Tucci, Patricia Clarkson, Thijs Römer. ***

Ze dansen en dansen. En in elke dans, of het nu tango is of wals, ligt hun hele leven besloten. In de regie van Stanley Tucci is de remake van Theo van Goghs Blind Date veel meer een dansfilm dan een praatfilm geworden. Het steekspel is niet langer verbaal, maar wervelend visueel. Het psychologisch realisme van Van Gogh heeft plaatsgemaakt voor wrang absurdisme.

Blind Date is de tweede in een reeks Amerikaanse herverfilmingen van Van Goghs werk. Hij is niet zo spectaculair als wat Steve Buscemi van Interview wist te maken. Blind Date is plezierig mild, een beetje bedaagd soms, maar dat past wel bij het verhaal van de al wat oudere man en vrouw die elkaar door middel van een serie ‘blind dates’ opnieuw willen leren kennen.

Hij een verlopen goochelaar, zij een verlepte bloem die hij keer op keer uit zijn hoed probeert te toveren. Ze kunnen niet normaal meer communiceren. Dus spelen ze ‘spelletjes’. Ze zetten contactadvertenties en proberen als een van hun alter ego’s met elkaar in contact te komen.

Stanley Tucci werkte met Van Goghs crew en met de door hem beproefde methode met drie camera’s. Gecombineerd met Tucci’s strakke regie heeft dat uit Blind Date het beste gehaald wat er nog in zat.

Dana Linssen

