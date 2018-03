Regisseur Shane Meadows is een explosievenexpert

dvd

Dead Man’s Shoes

Regie: Shane Meadows€ 14,99 ****

Mannen met korte lontjes vormen het middelpunt van Shane Meadows’ universum, waarin weinig plaats is voor genegenheid, terwijl de opgefokte mannen uit zijn films daar wel naar hunkeren. De Britse regisseur is een soort explosievenexpert die feilloos aanvoelt wanneer zijn hoofdpersonen gaan ontploffen en welke brandbare stoffen daar voor nodig zijn. De cocktail van groepsdruk, zucht naar erkenning en onzekerheid zet de jonge mannen aan tot gruwelijke daden. Meadows maakte daarover al This is England. Nu is ook zijn in Nederland nooit voor distributie aangekochte Dead Man’s Shoes (2004) op dvd verschenen, een furieuze thriller waarin een man wraak neemt op de dood van zijn achterlijke broer. Eén voor één schakelt hij de groep verantwoordelijken uit, die in hun eentje ineens niet meer zo stoer zijn. Meadows propt de praatjesmakers met zijn vijven in een Eend, zodat elke heroïek verdwijnt. Meadows kijkt niet tegen de mannen op en hij kijkt er niet op neer, hij staat ertussen.

Mariska Graveland