Regionale tv-zenders sporenonschuldige mensen op

Rotterdam.In één week tijd zijn twee onschuldige mensen gedupeerd door regionale opsporingprogramma`s. Team West van TV West en BureauBrabant van Omroep Brabant vertoonden beelden van mensen die van diefstal en fraude werden beticht. De politie vroeg om hun opsporing. Ze bleken echter onschuldig te zijn. De fout berust bij de politie, dieverkeerde beelden van beveiligingscamera`s aanleverde. De redacties zullen het beeldmateriaal voortaan strikt controleren. Door de uitzending van Team Westwerd een 19-jarige Katwijkse in verband gebracht met zakkenrollerij in Leiden. Bureau Brabant bracht een onschuldige vrouw in verband met pinpasfraude.