Radio Voorkeur

OBA live. Schrijfster Esther Gerritsen praat over haar nieuwe roman De kleine miezerige god waarin de hoofdpersoon haar eigen machteloze god creëert. Het rondetafelgesprek met o.a. historicus Rob Zwijnenberg gaat over de Deense kunstenaar Marco Evaristti die van het lijk van een ter dood veroordeelde visvoer wil maken, als statement tegen de doodstraf. Radio 5, 19.05-21.00u.

De Avonden. Jeroen van Kan praat met schrijfster Lisette Lewin over haar roman De verloren Savanne. Een vrouw zoekt afleiding na de dood van haar geliefde en gaat op zoek naar de herkomst van haar achternaam. Radio 6, 20.05-20.50u.

De Wissel. Programma over ‘zijpaden, kruisingen en sporen in de muziekgeschiedenis’. Vanavond over de rauwe punk en industriële klanken van de band Einstürzende Neubauten. Radio 6, 0.02-1.00u.

Casa Luna. Lex Bohlmeijer praat met de 18-jarige premier van het jeugdkabinet, Jip Samhoud. Het jeugdkabinet informeert de regering over ideeën van jongeren. Morgen presenteert Jip Samhoud zijn boek over zijn ontmoetingen met politici, Het kan allemaal zoveel beter. Radio 1, 0.02-0.45u.