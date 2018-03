Philips stopt met tv`s in Australië

Amsterdam, 18 sept. Philips stopt met de verkoop van platte televisies in Nieuw-Zeeland en Australië. Beide markten zijn te klein voor het technologieconcern om er nog langer actief te zijn. De stap is onderdeel van een omvangrijkere reorganisatie bij de televisieactiviteiten, aldus een woordvoerder van Philips gisteren tegen persbureau Reuters. Eerder dit jaar besloot Philips de tv-activiteiten in Noord-Amerika over te dragen aan het Japanse Funai.