Parlement bespaart geld door instorten dak in Straatsburg

rotterdam. Het Europees Parlement heeft tussen de drie en vier miljoen euro bespaard door noodgedwongen twee plenaire vergaderingen te houden in Brussel in plaats van in Straatsburg. Dit meldde de Europese nieuwswebsite EUobserver gisteren. In augustus stortte het dak van de plenaire zaal van het Straatsburgse gebouw van het parlement deels in. Na ontdekking van meer zwakke plekken in het dak moesten de 781 Europarlementariërs deze maand twee keer uitwijken naar Brussel. Daardoor bespaarde het parlement onbedoeld ongeveer 1,2 miljoen euro per vergadersessie aan reis-en verblijfskosten van parlementariërs en hun medewerkers. Verdere besparingen brengen de winst per vergadering op 1,5à 2 miljoen euro. In 2006 ondertekenden meer dan een miljoen EU-burgers een online petitie waarin werd gepleit voor het afschaffen van de zetel in Straatsburg.