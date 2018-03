Parijs: meer Europese invloed in Afghanistan

Óf ze er moeten zijn, wordt nauwelijks betwijfeld. Maar aan welke strategie werken de Franse militairen in Afghanistan eigenlijk mee? Vooral daarover gaan de vragen van de enkele tientallen Franse parlementariërs die vandaag zijn komen praten met adjunct-secretaris-generaal van NAVO Martin Howard.

Zou het niet beter zijn als er één geïntegreerde leiding zou komen voor de twee westerse militaire missies, de NAVO-missie voor stabilisering en veiligheid van Afghanistan (ISAF, waaraan ook Nederland deelneemt) en de Amerikaanse operatie Enduring Freedom?

Hoe lang duurt het voordat het Afghaanse leger op eigen kracht met de Talibaan kan strijden? En hoeveel troepen zijn er eigenlijk nodig? Howard hoedt zich zorgvuldig voor politieke antwoorden. Soms zeggen feiten en vraagtekens genoeg. Zoals wanneer de Brit uitlegt dat ISAF-troepen niet buiten de Afghaanse grenzen opereren, in de grenszone met Pakistan waar zich juist veel Talibaan bevinden. En dat niemand kan voorspellen wanneer het Afghaanse leger op eigen benen kan staan, maar dat er hoe dan ook „nog een lange weg te gaan” is.

De hoorzitting met de NAVO-functionaris en andere genodigden is voor het Franse parlement de opmaat voor een belangrijke week. Maandag gaat de Assemblée nationale voor eerst discussiëren en stemmen over de huidige Franse militaire aanwezigheid in Afghanistan (zie kader).

In april, toen president Sarkozy besloot de Franse aanwezigheid met 700 manschappen op te voeren, reageerde oppositiepartij PS met haar eerste motie van wantrouwen tegen de regering-Fillon. Niet om de troepenzending zelf, maar om het gebrek aan (parlementair) debat erover, luidde de motivatie. De PS vocht de motieven aan. De president wilde met de extra troepen de Franse welwillendheid tonen, nu Parijs weer volop bij de NAVO wil horen, ook in de politieke structuren.

Sindsdien is er veel veranderd. De Franse grondwet, om te beginnen. Parlementaire instemming is nu verplicht voor langdurige buitenlandse troepenzendingen en voor verlengingen daarvan.

Ook is de Franse aanwezigheid in Afghanistan gevoeliger geworden in de binnenlandse publieke opinie. In augustus kwamen tien Franse soldaten in een hinderlaag van Talibaan ten noorden van Kabul. Het was het grootste Franse troepenverlies in het buitenland sinds decennia, en dat is hard aangekomen. De gezichten van huilende familieleden van de slachtoffer zijn inmiddels vertrouwde beelden op tv geworden. Vorige week organiseerde het ministerie van Defensie zelfs een reis voor de families naar Kabul. Voor de camera legden vaders, moeders en zussen uit hoe belangrijk het voor hen was te weten „wat er was gebeurd”. Een enkele vader trok politieke conclusies: er moeten méér Franse troepen naar Afghanistan.

Opiniepeilingen suggereren deze zomer dat een lichte meerderheid van de Fransen hun landgenoten liever ziet vertrekken uit Afghanistan. Maar de kans dat het Franse parlement daar maandag voor zal stemmen, is heel klein. Behalve regeringspartij UMP, die over een parlementaire meerderheid beschikt, is ook de grootste oppositiepartij, de PS, in ruime meerderheid voor verlenging van „de strijd tegen het terrorisme”. Veelbetekenend: al vorige week installeerde het parlement een commissie die de militaire aanwezigheid en strategie in Afghanistan in het komende jaar gaat evalueren. De commissie wordt geleid door een UMP’er (Pierre Lellouche) en een socialist (François Lamy) en heeft zijn eerste bezoek aan de Franse troepen al gepland: meteen na de stemming.

Maar dat wil niet zeggen dat er geen kritiek is: Lellouche en Lamy namen vorige week juist tot uitgangspunt van hun werk dat de militaire strategie in Afghanistan „is mislukt”, gezien de toenemende heftigheid van de aanvallen van de Talibaan. Ze zeggen onomwonden dat Frankrijk en het Westen in Afghanistan „in oorlog” zijn, terwijl de ministers Kouchner (Buitenlandse Zaken) en Morin (Defensie) die term van de hand wijzen: „wij zijn daar met niemand in oorlog, wij bouwen aan de vrede”, schreven ze eind augustus in een opinieartikel.

Bij links en rechts bestaan verlangens naar een grotere invloed van Europa – en Frankrijk – op de strategie in Afghanistan. Er gaan stemmen op het aantal troepen in Afghanistan op te voeren. Een vermeerdering zoals in april, met 700 militairen, noemde Lamy van te beperkte betekenis.