Paralympics in Peking voorbij Peking, 18 sept. Met een grandioze show zijn gisteren de Paralympische Spelen in Peking afgesloten. Voorzitter Phil Craven van het Internationaal Paralympisch Comité verklaarde in de Chinese hoofdstad de Spelen officieel voor gesloten. In het Vogelnest waren 91.000 toeschouwers aanwezig bij de sluitingsceremonie. Zwemster Mirjam de Koning-Peper, goed voor twee gouden en twee zilveren plakken, droeg de Nederlandse vlag.De Nederlandse equipe behaalde in totaal 22 medailles, vijf gouden, tien zilveren en zeven bronzen, en eindigde op de negentiende plaats in het medailleklassement. Daarmee is de doelstelling – eindigen bij de beste 25 – gehaald. In Athene (2004) eindigde Nederland als 27ste (vijf goud, elf zilver, dertien brons). Gastland China won de meeste medailles, 211 (waarvan 89 gouden), gevolgd door Groot-Brittannië met 102 (42 goud). (ANP) Foto AFP Dancers perform in the National Stadium, better known as the Bird's Nest, at the closing ceremony of the 2008 Beijing Paralympic Games in Beijing on September 17, 2008. China will bring down the curtain on a spectacular summer of sport during which it dazzled on and off the track, with the closing ceremony of the Paralympics. AFP PHOTO/ STRINGER

