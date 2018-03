Overleden zijkamers

Ik zou het stoffen, het stomste taakje in het huishouden, nu stiekem kunnen overslaan. Mevrouw had gevraagd of ik het erg vond dat ze weer in bed ging liggen, ze sliep de hele dag. Nee, dat vond ik niet erg. Het gaf mij de kans me ongestoord door de woning te bewegen. Ze had afwezig geknikt en was weggelopen.

Vooral het stoffen van de zijkamer wil ik overslaan, omdat ik dat de ondankbaarste kamer vind om af te stoffen. Het is de kamer die als eerste uit de actieradius van oude mensen verdwijnt. Vroeger werd het misschien nog gebruikt als studeerkamer of logeerkamer. Maar ik tref meestal onbetreden zijkamers die hooguit als opslagruimte dienen voor een met dozen vol gestapeld bureau en een opklapbed dat al jaren niet is beslapen.

Mijn plichtsbesef wint het van mijn weerzin. Ik haal een zachte doek uit het stofmandje – wie van mijn generatie heeft nog een stofmandje? Mijn vrienden stoffen bij mijn weten überhaupt niet, stoffen lijkt een uitstervende discipline – en betreed de zijkamer. Het tapijt, dat geen enkele slijtplek vertoont, is brandschoon en ik bedenk me dat ik waarschijnlijk de eerste bezoeker van deze kamer ben sinds de vorige thuishulp.

Bovenin de boekenkast staat een twaalfdelige encyclopedie Voor het hele gezin, met kleurenillustraties. Ik moet een trap halen om de delen een voor een af te stoffen. De bovenkant van het eerste boek dat ik oppak is donkergrijs van het stof. Het blijkt bij alle twaalf de delen het geval, geen enkele is de laatste tijd geraadpleegd.

Een plank lager ligt een stapeltje recepten, zorgvuldig uitgeknipt uit de Margriet, jaargang 1979. „Vleestomaten gevuld met gehakt”, lees ik. „Garneer met een toefje peterselie.” Ik blaas het stof eraf. Wanneer zou mevrouw voor het laatst iets met een toefje peterselie hebben versierd? Zouden de kinderen, als deze kamer wordt ontruimd, bij het zien van dit recept met weemoed terugdenken aan mama’s legendarische gehakttomaten? Ik stof de plank af en leg de recepten terug.

Moet ik ook de koffers bovenop de klerenkast stoffen? Ik beklim de trap om ze goed te bekijken. Er ligt een dun laagje stof op. Het zijn twee koffers, een blauwe en een grijze en ze zijn beplakt met reisetiketten, door te veel zonlicht niet meer leesbaar.

Deze koffers hebben nog de meeste kans op een nieuw leven, omdat ze alweer bijna modieus zijn in hun ouderwetsheid. Maar ik zie dat de sluitingen verroest zijn en de randen versleten en vrees dat ook deze bewoners van de zijkamer hun laatste reis zullen maken samen met mevrouw.

Als eerste van het huis is deze zijkamer gestorven. Ik vraag me af wanneer de andere kamers volgen. Waarschijnlijk eerst de woonkamer, dan de keuken en vervolgens de badkamer. Als laatste sterft de slaapkamer van mevrouw.

Mevrouw, waar is ze? Ik staak mijn stoffen en luister. Het is stil. Alleen de pendule in de woonkamer hoor ik tikken. Voorzichtig daal ik de trap af en loop naar de woonkamer. De deur naar het naastgelegen slaapvertrek staat open.

Daar ligt ze, op bed, haar gezicht van me afgewend. Is zij nu eerder overleden dan de woonkamer? Ingespannen kijk ik naar haar rug. Gelukkig, die gaat langzaam op en neer.

Jet Berkhout