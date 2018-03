Overige films

The 6th Day (Roger Spottiswoode, 2000, VS). Actiefilm waarin Arnold Schwarzenegger een strijd op leven en dood levert met zijn eigen kloon bevat enkele aardige vondsten. Zo kun je bij de winkelketen RePets uit het DNA van je gestorven huisdier binnen een dag een identiek exemplaar bestellen. RTL 7, 20.30-22.45u.

Timecop 2: The Berlin Decision (Steve Boyum, 2003, VS). Voor de dvd-markt vervaardigde vervolgfilm is actiethriller waarin door de tijd reizende politieagenten het verloop van de geschiedenis beïnvloeden. Zo schiet dit keer een agent een vrouw neer die op het punt stond Adolf Hitler te doden. RTL 7, 22.45-0.20u.

Die Ente klingelt um halb acht (Rolf Thiele, 1968, W-Dui/Ita). Satire met Heinz Rühmann als wetenschapper die door kettingreactie van misverstanden in een psychiatrische inrichting belandt. Morgen, ARD, 10.35-12.00u.