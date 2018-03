Ouders krijgen cel voor dood baby

Rotterdam, 18 sept. De ouders die vorig jaar hun baby Talysa mishandelden, waardoor het meisje stierf, zijn beide tot drie jaar veroordeeld wegens het plegen van zware mishandeling met de dood tot gevolg. De rechtbank in Rotterdam legde het tweetal gisteren ook tbs met dwangverpleging op. De nog geen maand oude Talysa overleed op 4 december vorig jaar in Rotterdam. De baby werd in de weken ervoor mishandeld. Ze liep onder meer blauwe ogen, een bloedneus en een schedelbreuk op