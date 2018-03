Oud-prof Barnes bondscoach Jamaica

KINGSTON. De voetbalbond van Jamaica heeft de Engelsman John Barnes aangesteld als bondscoach van de nationale ploeg. De 44-jarige Barnes, die geboren is in de Jamaicaanse hoofdstad Kingston, begint in november aan zijn nieuwe baan. Hij volgt de ontslagen Braziliaan René Simoes op, die Jamaica niet naar de volgende ronde van de WK-kwalificatie kon leiden. Barnes was in de jaren tachtig een van de sterren van Liverpool. Hij speelde bijna tachtig interlands voor de nationale ploeg. De voormalige middenvelder heeft weinig ervaring als trainer, hij was alleen korte tijd werkzaam bij Celtic.