Openbaar MinisterieZuid-Afrika in beroep in zaak-Zuma

JOHANNESBURG. Zuid-Afrikaanse openbaar aanklagers gaan in beroep tegen de beslissing vande rechtervorige week om een corruptieaanklacht tegen ANC-leider Jacob Zumaongeldig te verklaren. Volgens de rechter was Zuma oneerlijk behandeld en hadden ”politieke motieven” een rol gespeeld bij de beslissing Zuma aan te klagen. Zuma`s aanhangers hebben woedend gereageerd. Een groep sprak gisteren van ” verder bewijs dat er een politieke kracht zit achter het openbaar ministerie, die Zuma`s weg naar het presidentschap zo moeilijk en vervelend mogelijk probeert te maken.”De politicus was beschuldigd van het aannemen van steekpenningen ter waarde van bijna een half miljoen euro. Zuma heeft altijd ontkend en zei eerder dat de huidige president Mbeki het openbaar ministerie gebruikte om de politieke carrière van zijn rivaal te dwarsbomen.