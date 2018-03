Opec: vraag naar olie zwakt verder af

Wenen. De vraag naar olie groeit dit jaar minder hard dan eerder verwacht. De Organisatie van Olie-Exporterende Landen (OPEC) stelde de groei over 2008 bij tot 1,02 procent. Eerder ging de OPEC uit van een groei van de vraag van 1,17 procent. Het is de zesde keer dit jaar dat de organisatie de groei naar beneden bijstelt. De OPEC gaat er nu vanuit dat de vraag naar olie dit jaar groeit met 880.000 vaten per dag.