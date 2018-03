ook in première

YPF (Young People Fucking) Regie: Martin Gero. ***

YPF, staat voor Young People Fucking, doet precies wat op het etiket staat. Verdeeld over verschillende hoofdstukken volgt de film vijf stellen gedurende een avond en nacht, van de eerste toenaderingspogingen, via de daad, naar het ochtendgloren. Om dat in een tijdperk van internetporno en vrijzinnige televisieseries enigszins spannend te maken, kan de film zich niet beperken tot rechttoe-rechtaan-standjes. Een hitsig stel doet daarom een experiment met een sukkelige huisgenoot, en een uitgeblust paar haalt een vervaarlijk hulpmiddel uit de kast. Conventionelere verhaallijnen zijn er ook: de stoere versierder die toch niet zo stoer blijkt te zijn.

Deze aardige debuutfilm van Marin Gero zou ook Young People Talking of Young People Lying kunnen heten. De seks gaat vergezeld van een eindeloze hoeveelheid geklets, dat meestal onoprecht is. De film speelt met het contrast tussen alle ingewikkelde manoeuvres en de simpele opvattingen over seks van de personages. „Jij bent hitsig, ik ben hitsig. Waarom zouden we het niet gewoon doen?” Maar keer op keer blijkt het zo simpel niet te zijn. Er vloeien een paar tranen, maar niemand wordt echt gekwetst. Iedereen kan de volgende dag min of meer monter aan het werk, alsof er niets is gebeurd. PdB

Deception. Regie: Marcel Langenegger. Met: Ewan McGregor, Michelle Williams, Charlotte Rampling. **

Gezien de grote namen die zich voor de cast van de erotische thriller Deception hebben laten strikken moet men hebben gedacht dat dit de Basic Instinct van de 21ste eeuw had kunnen worden. Maar het debuut van Marcel Langenegger doet niet heel erg z’n best om iets toe te voegen aan een genre dat toch al veel te veel met de nepglamour van de jaren tachtig wordt geassocieerd. Succesvolle New Yorkers hebben het te druk om aan een date te komen, dus is er ‘The List’, een soort telefoonketting die mannen én vrouwen aan anonieme seksafspraakjes helpt. Het is echter streng verboden naam, adres en andere persoonlijke details prijs te geven. Dat gaat mis natuurlijk, want de schattig-sullige accountant Ewan McGregor wordt toch verliefd op de mooie Michelle Williams. En in wat voor bochten wringt de film zich dan om én sexy én moralistisch te zijn. DL

Disaster Movie. Regie: Jason Friedberg en Aaron Seltzer. *

Je moet heel veel films zien om alle grapjes en verwijzingen in Disaster Movie te vatten. Niet dat de grappen beter worden als je de verwijzingen wel snapt. Het is een aardig idee om de titelheldin van Juno, een puber die praat als een dertigjarige, ook echt door een dertigjarige te laten spelen. Maar helaas moet dezelfde grap dan tien keer achter elkaar worden uitgemolken. Nee, nu geen flauwe woordspelingen over een rampzalige film gaan maken. PdB

De Zeven van Daran: De strijd om Pareo Rots. Regie: Lourens Blok.**

In kinderfilm The Seven of Daran: The Battle for Pareo Rock krijgt het witte jongetje Jimmy in een visioen van een witte giraf de opdracht om een oorlog te voorkomen. Hij sluit vriendschap met een zwart meisje en samen trekken ze naar Pareo Rock, de plaats waar twee stammen (denk Hutu’s en Tutsi’s) op het punt staan elkaar uit te moorden. Jimmy leert moedig te zijn, het meisje dat leven in de natuur beter is dan in de drukke stad en de stammen sluiten vrede. Leuke film voor de allerjongsten, een bezoeking voor de ouders. Regisseur Lourens Blok en scenarist Bart Juttmann verdienen lof voor hun lef om de film in Afrika te maken, zonder geld van het Nederlands Fonds voor de Film. Jammer dat de uitwerking zo suf is. AW

Mirrors. Regie: Alexandre Aja. Met: Kiefer Sutherland. **

Mirrors is de zoveelste in een lange reeks van Aziatische horrorfilms die een Amerikaanse remake hebben gekregen, en niet de slechtste. Kiefer Sutherland speelt een politieman die gedwongen is een baantje nemen als nachtwaker in een warenhuis, of wat daar van over is na een grote brand. In deze ruïne zijn alleen de talloze spiegels nog brandschoon en met die spiegels is iets engs aan de hand. Er zitten demonen in. Als de spiegelgeesten achter zijn ex-vrouw en zijn kinderen aan gaan, moet Sutherland iets doen. Bevat twee bijzonder gruwelijke scènes en ontstellend banale dialogen. De onbevredigende ontknoping doet vermoeden dat de makers mikken op een vervolg. PdB