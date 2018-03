Onderzoek naar uitgelekte analyse van Milli Görüs

Den Haag, 18 sept. De politie laat onderzoeken hoe een geheime analyse over de Turkse moskee-organisatie Milli Görüs heeft kunnen uitlekken naar Tweede Kamerlid Brinkman (PVV) en dagblad De Telegraaf.De Telegraaf meldde begin deze maand dat Milli Görüs banden zou hebben met extremisten en financiers van terrorisme. De krant schreef zich te baseren op een geheime analyse van een Regionale Inlichtingendienst, die ook in handen was van Brinkman. Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) sprak gisteren in een brief aan de Tweede Kamer tegen dat een Regionale Inlichtingendienst onderzoek heeft gedaan naar de organisatie. Het zou gaan om een analyse die vorig jaar is gemaakt door de Amsterdamse politie.