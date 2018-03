Onderzoek: meer sterfte door hetere zomers

Mondiale klimaatverandering leidt de komende decennia in Nederland tot waarschijnlijk enkele honderden sterfgevallen en enkele duizenden ziektegevallen extra in de zomer.

Dat staat in een gisteren gepresenteerd rapport over de gevolgen van mondiale milieuveranderingen. Het onderzoek is uitgevoerd door Erasmus MC, Universiteit Maastricht, RIVM en Planbureau voor de Leefomgeving.

Doordat de zomers heter worden, zullen meer mensen in die periode overlijden, aldus de onderzoekers. Ook zullen zich meer allergische aandoeningen voordoen, meer gevallen van de ziekte van Lyme na een tekenbeet, van voedselvergiftiging en van besmettingen in zwemwater. Verhoogde blootstelling aan ultraviolette straling, door afbraak van de ozonlaag, leidt bovendien tot meer gevallen van huidkanker en staar.

Tegenover de stijgende sterfte en ziektelast staat dat minder sterfte optreedt door winterkou. Of deze daling opweegt tegen de stijgende zomersterfte, is onbekend.

Wel is zeker dat de negatieve effecten van klimaatverandering kleiner zijn dan de effecten van bekende gezondheidsrisico’s, zoals roken, overgewicht en excessief alcoholgebruik. Ook factoren zoals een lage sociaal-economische status en alleenstaand-zijn hebben volgens de onderzoekers een groter negatief effect op de gezondheid dan klimaatverandering.

Om de gevolgen van hittegolven te beperken, suggereren de onderzoekers richtlijnen voor de bouw van koelere woningen, meer groen in steden, maar ook training, kleding en siësta. Ter bestrijding van infectieziekten opperen de onderzoekers voorlichting en gedragsverandering. Om de toename aan allergische aandoeningen te bestrijden, is voorlichting nuttig, maar ook het vermijden van beplanting met struiken, bomen en planten die veel allergene pollen produceren.

Lees het rapport via nrcnext.nl/links