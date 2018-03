De operatiekamers van de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord blijven voorlopig dicht in verband met infectiegevaar. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg is de lucht in de operatiekamers niet steriel genoeg is. Patiënten lopen hierdoor vergrote kans op infecties.

