Nuon zet volgende stap in splitsing

Rotterdam, 18 sept. Netbeheerder Continuon, dat nu nog onderdeel is van energiebedrijf Nuon, krijgt vanaf medio november een nieuwe naam: Liander. De naamswijziging is een van de stappen die de netbeheerder neemt in voorbereiding op de verplichte splitsing die Nederlandse energiebedrijven voor 2011 moeten voltooien. Liander wordt onderdeel van het grotere Alliander, dat ook lokale netwerken bouwt voor bedrijven, en verlichting plaatst inde openbare ruimte. Bij Alliander werken 5.000 mensen.