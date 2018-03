Deze week speelt Kamagurka in nrc kamatube met zieleknijper Henk (88) het korte toneelstuk Droog Brood in theater Bouwkunde in Deventer. Over kletsnat brood van gisteren dat droog brood van vandaag wordt. Ook op nrc.tv: nrc nu met koninklijk theater, nrc nu met Jan Blokker over Prinsjesdag en nrc rocks met Eric Corton over Metallica.

