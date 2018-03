Noorwegen zal als eerste één miljard dollar investeren een nieuw fonds dat het regenwoud in Brazilië moet beschermen. Brazilië hoopt in 2021 in totaal 21 miljard dollar te hebben opgehaald. „Het tegengaan van ontbossing is de beste oplossing om verdere opwarming van de aarde te voorkomen”, aldus de Noorse premier Jens Stoltenberg. (NRC)