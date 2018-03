Noorpoolijs smolt dit jaar langzamer

rotterdam, 18 sept. Opnieuw is deze zomer veel zeeijs rond de noordpool verdwenen. Maar het record van 2007 werd niet geëvenaard.Het zeegebied waar de ijsbedekking minstens 15 procent was bleef ruim negen procent boven dat van 2007. Dat heeft de Amerikaanse National Snow and Ice Data Center meegedeeld. Sinds een week groeit het ijs weer aan.Nog in maart werd verwacht dat dit jaar opnieuw een record zou worden gebroken. De NASA maakte toen bekend dat nog maar een derde van het zeeijs uit dik, meerjarig ijs bestond. Vroeger was dat wel 50 tot 60 procent. De zomer was koeler dan verwacht door het El Niño-effect in de Stille Oceaan. Nog steeds wordt aangenomen dat de noordpool binnen enige decennia `s zomers ijsvrij is.