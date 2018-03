'Noord-Kosovo is een wetteloze jungle'

Aan de kade langs de Ibar, de rivier die de Kosovaarse stad Mitrovica splijt, heeft een ondernemer in het Servische stadsdeel van een oude vrachtwagen een benzinestation gemaakt. Op de roestige laadklep staat een lekkende pomp. Aan veiligheidsvoorschriften heeft de man lak. Klanten rijden af en aan en gooien hun tank vol, tegen 90 eurocent per liter. Aan de andere kant van de Ibar, bij de Albanese gemeenschap, kost de benzine 1,20 euro per liter. Dus komen de Albanezen massaal naar de overkant voor de goedkope ‘Servische’ benzine.

„Eindelijk hebben we elkaar weer nodig”, zegt Milos Subotic met nauwelijks verholen ironie. De student rechten zit namens de Servische Democratische Partij in het gemeentebestuur van noord-Mitrovica waar overwegend Serviërs wonen. „Sinds de oorlog probeert de internationale gemeenschap van Kosovo weer een multi-etnische regio te maken. Dat is niet gelukt. Maar de lage benzineprijs doet nu wonderen.”

De goedkope benzine is het directe gevolg van het machtsvacuüm in de noordelijke regio van Kosovo, waar 40.000 van de 120.000 Kosovo-Serviërs wonen. Die verzetten zich nog altijd tegen de onafhankelijkheid die in februari dit jaar werd uitgeroepen door de Kosovo-Albanezen.

De nieuwe Kosovaarse regering wordt door de Serviërs niet erkend. De missie EULEX, die namens de Europese Unie de Kosovaren adviseert op gebied van politie, justitie en douane, is in het noorden niet welkom. Er is geen overleg met de speciale EU-gezant in Kosovo, de Nederlandse diplomaat Pieter Feith. De Serviërs klampen zich vast aan VN-resolutie 1244, waarmee na de oorlog (1998-1999) de VN-missie UNMIK het bestuur in Kosovo overnam. Alleen naar UNMIK willen de Serviërs luisteren.

„Het probleem is dat UNMIK hier in de praktijk weinig meer doet omdat die missie zogenaamd zijn bevoegdheden zou overdragen aan de Europeanen”, zegt Subotic. „Maar de Europeanen zijn hier vooralsnog kansloos, zolang het geruzie over de rechtsgeldigheid van Kosovo’s onafhankelijkheid voortduurt.”

Noordelijk Kosovo is zo verworden tot een paradijs voor de georganiseerde misdaad. De douane functioneert er nauwelijks, vandaar de goedkope benzine, die zonder accijns vanuit Servië de grens over wordt gebracht. Belastingen worden niet geheven. De rechtbank functioneert niet meer. Na de onafhankelijkheid probeerden Kosovo-Servische rechters met geweld de rechtbank te bezetten, maar ze werden tegengehouden door de NAVO-troepenmacht KFOR. „We leven in een wetteloze jungle”, zegt een jonge kioskhouder langs de hoofdweg van noord-Mitrovica. „Als je hier een misdaad begaat, ga je vrijuit.”

Bij het kantoor in het Servische stadsdeel van Mitrovica waar EULEX zich had willen vestigen, ontplofte in de nacht na de onafhankelijkheid een granaat. Het gebouw staat sindsdien leeg; EULEX liet zich er niet meer zien.

„We hebben meer tijd nodig om de Serviërs te overtuigen van onze goede bedoelingen,” zegt EULEX-baas Yves de Kermabon op het kantoor van zijn missie in de Kosovaarse hoofdstad Pristina. „Mijn opdracht is om in héél Kosovo aan het werk te gaan, dus ook in de Servische gebieden, en dat gaat op termijn ook gebeuren.” Van de beoogde 1.900 internationale politie- en justitiële experts, aangevuld met 1.100 lokale werknemers, bestaat de missie voorlopig uit slechts 400 man. „We zijn volop bezig met de werving,” zegt De Kermabon, een gepensioneerde Franse generaal.

Hij begrijpt de weerstand van de Serviërs tegen zijn missie. „Er is helaas sprake van onbegrip en miscommunicatie. EULEX komt niet om te heersen, maar om de mensen te helpen bij het opbouwen van een deugdelijke rechtspraak en douane.” Zijn felste tegenstanders zijn Servische ultranationalisten en leiders van maffiaclans. De Kermabon: „Politici en de georganiseerde misdaad demoniseren EULEX. Ze boycotten de missie, omdat het niet in hun belang is dat wij over hun schouders komen meekijken.”

De internationale gemeenschap beschuldigt de Serviërs ervan ‘parallelle structuren’ op te zetten in noord-Kosovo. Serviërs hebben er hun eigen gemeentebestuur – niet erkend door VN, EU en de nieuwe Kosovaarse regering; wél erkend door de Servische regering in Belgrado die de ambtenarensalarissen uitkeert.

„Niet wíj, maar de Albanezen in Pristina leven in parallelle structuren”, zegt Ljubisa Petrovic, viceburgemeester in noord-Mitrovica. „Zij aan zij met de internationale bestuurders leven de Albanezen in de illegaliteit: in een eenzijdig onafhankelijk verklaard Kosovo dat door slechts 47 landen wordt erkend.” Uit een la in zijn bureau haalt Petrovic de Servische grondwet tevoorschijn. „Dit is onze basis, want Kosovo is nog altijd een provincie van Servië.”

Volgens Petrovic heeft het westen „enorm geblunderd” door de Albanezen de onafhankelijkheid te geven. „Ze durven het niet toe te geven, Maar de pijn komt later, als ook de Basken, Schotten en Vlamingen het Kosovaarse voorbeeld zullen volgen.”

Rechtenstudent Subotic vergelijkt de ontstane situatie met een verkeersongeluk. „De veroorzakers, de VS en de EU, zouden er het liefst van wegrennen, maar dat kan helaas niet. In Kosovo liggen de Albanezen en Serviërs al jaren in een echtscheiding. Maar het Westen wil ons weer terugduwen in een verstandshuwelijk.”

Een werkbare oplossing, zegt Subotic, is een opsplitsing. „Het noorden bij Servië en de Albanezen hun eigen, nieuwe staatje. Helaas is de enige oplossing tegelijk het grootste taboe aan de internationale onderhandeltafels. Het westen moet dan immers toegeven dat, na tien jaar van bestuur en het rondpompen van tientallen miljarden euro’s, hun multi-etnische project is mislukt.”