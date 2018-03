Non-fictie op korte lijst voor AKO-prijs

Voor het eerst zijn op de ‘shortlist’ drie non-fictietitels genomineerd voor de AKO-literatuurprijs: Elisabeth de Flines van Machiel Bosman is een biografie van een ‘gewone’ achttiende-eeuwse vrouw en tevens een liefdesdrama, Het Complot van België van Chris de Stoop is een aanklacht tegen de rol van België bij de genocide in Ruanda, en De ontsproten Picasso van Bianca Stigter bevat beschouwingen over kunst en de wereld, veelal eerder verschenen in NRC Handelsblad.

De relatieve voorkeur van de jury, die wordt voorgezeten door Staadsraad en oud-burgemeester van Den Haag Wim Deetman, tekende zich vorige maand al af toen de helft van de plaatsen op de vijfentwintig boeken tellende ‘tiplijst’ naar non-fictie ging.

De drie romans die nu nog meedingen naar de prijs zijn Het recht op terugkeer van Leon de Winter, Dünya van Tomas Lieske en Over de liefde van Doeschka Meijsing. De opmerkelijkste afwezigen op de lijst zijn Koetsier herfst van Charlotte Mutsaers en Vladiwostok! van P.F. Thomése. Jeroen Brouwers (Datumloze dagen) en A.F.Th. van der Heijden (Mim) waren al eerder afgevallen.

De winnaar van de AKO-prijs die vijftigduizend euro ontvangt, wordt op 3 november bekend gemaakt.

