Nog veel meer baby?s in China ziek van melk

Het Chinese schandaal met vervuilde babymelkpoeder breidt zich snel uit. Drie baby’s zijn inmiddels gestorven en het aantal zieke pasgeborenen is opgelopen tot 6.200. De meesten van hen zijn opgenomen in ziekenhuizen en 158 van hen kampen met niet-werkende nieren en verkeren in levensgevaar.

Niet alleen het Chinees-Nieuw-Zeelandse bedrijf Sanlu blijkt met melamine aangelengd melkpoeder op de markt te hebben gebracht. Ook 22 andere ondernemingen blijken dit chemisch product te hebben gebruikt. Het onderzoek naar tachtig andere grote en middelgrote fabrikanten van melkproducten is nog niet afgerond. Een van die bedrijven is Mengniu, dat ook melkpoeder exporteert naar Azië, Afrika en het Midden-Oosten.

Onder de 22 ondernemingen waar de controles op aangeleverde rauwe melk gefaald hebben, bevinden zich ook bedrijven die melk, yoghurt, vla en ijs leverden aan het Olympisch dorp en de Paralympics. Volgens de Chinese minister van Gezondheidszorg Chen Zhu zijn alle leveranties aan de Olympische Spelen extra streng gecontroleerd op de aanwezigheid van melamine. Impliciet liet hij hiermee blijken dat de Chinese autoriteiten al eind juli op de hoogte waren van het probleem.

Het ziet er naar uit dat de autoriteiten in Peking volgens goed gebruik in eerste instantie de bedrijven en de lokale bestuurders verantwoordelijk houden. In Shijazhuang, de hoofdstad van de provincie Hebei, zijn vier partijfunctionarissen, onder wie de locoburgemeester, op staande voet ontslagen. Zij hadden de dagelijkse en politieke leiding over de lokale levensmiddelen- en gezondheidszorginspecties.

Overal in China worden producten van de geïdentificeerde bedrijven uit de schappen gehaald en de autoriteiten hebben ouders geadviseerd alleen nog maar melkproducten van internationale merken te kopen. Voor volwassenen vormt melamine in melk of yoghurt volgens de Chinese gezondheidsdiensten geen gevaar.