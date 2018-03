Nog tien miljoen extra naar kunst

De kunstsector krijgt nog eens tien miljoen euro extra. Het bedrag komt bovenop de veertien miljoen euro extra die minister Plasterk (Cultuur, PvdA) dinsdag aankondigde. De fractie van de PvdA zal hiertoe vanavond tijdens de Algemene Beschouwingen een motie indienen die kan rekenen op de steun van de overige twee regeringsfracties, CDA en Christenunie.

Van de veertien miljoen die Plasterk aankondigde, gaat tien miljoen direct naar kunstinstellingen in de culturele basisinfrastructuur en vier miljoen naar enkele internationaal excellente instellingen, zoals het Koninklijk Concertgebouw Orkest en het Mauritshuis.

De PvdA wil het merendeel van de tien miljoen euro uit haar motie – circa zes miljoen – besteden aan gezelschappen in de Randstad. De Raad voor Cultuur had de minister in eerste instantie geadviseerd deze instellingen een subsidieverhoging te geven, maar Plasterk besloot slechts 30 procent van de voorgestelde verhoging door te voeren. In de motie van de PvdA krijgen de gezelschappen alsnog de hele verhoging. De resterende vier miljoen wil de PvdA verdelen over gezelschappen die onder de sectorfondsen vallen en andere instellingen die een internationale toppositie bekleden.

Deze tien miljoen komt uit de algemene middelen, aldus PvdA-Kamerlid John Leerdam vanochtend. Dit betekent dat het geld niet binnen de cultuurbegroting hoeft te worden opgebracht.