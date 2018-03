`Nieuw EU-verdrag pas in januari 2010`

BRUSSEL. Het Verdrag van Lissabon zal waarschijnlijk pas ”op 1 januari januari 2010” in werking treden, zei de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker gisteren bij een lezing in Brussel. Het verdrag had eigenlijk begin komend jaar van kracht moeten worden, maar de Ieren wezen het ontwerp af bij een referendum in juni. Ierland houdt waarschijnlijk komend jaar een nieuw referendum. Sommigen hadden gehoopt dat het verdrag in werking kon treden in juni voor de verkiezingen van het Europees Parlement. ”Dan zouden alle EU-landen de tekst eind februari moeten hebben geratificeerd. Dat is niet realistisch”, zei Juncker.