Motown-man Norman Whitfield (67) overleden

LOS ANGELES, 18 SEPT. Motown-producer Norman Whitfield, mede -auteur van tal van popklassiekers als I Heard It Through the Grapevinevan Marvin Gaye en Papa was a Rolling Stone van The Temptations, is op 67-jarige leeftijd overleden in het Cedars-Sinai-ziekenhuis in Los Angeles. Hij leed aan complicaties van diabetes en was onlangs ontwaakt uit een coma. Whitfield werkte al heel vroeg voor het Motown-label datin de jaren `60 en `70 een nieuwe eigen sound in de soulmuziek ontwikkelde.Veel van Whitfields grootste hits schreef hij samen met Barrett Strong, met wie hij in 2004 een plaats kreeg in de Songwriters Hall of Fame. De twee wonnen in 1972 deGrammy voorbeste R&B-song voor Papa Was a Rolling Stone van The Temptations. In 1976 won Whitfield een Grammy met zijn muziek voor Car Wash. Whitfield schreef rond 1970 ook politiek georiënteerde songs als War (1970) van Edwin Starr en Ball of Confusion (That's What the World Is Today) van The Temptations