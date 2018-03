Mijn naam is Linda de Mol en dat is niet leuk

Linda is jarig. Nummer 50 van het blad waar Linda de Mol vijf jaar geleden aan begon ligt in de winkels. Dat is knap, want lang niet alle ego-glossy’s houden het zo lang vol. Tijd voor een feestje dus, zo staat er op de gouden wikkel om de vuistdikke jubileumuitgave (499 pagina’s, 6,25 euro).

Maar tegendraads als Linda is, heeft de redactie dat feestje natuurlijk net even anders aangepakt. „We proberen de dingen altijd net ietsje anders te doen”, zei uitgever Jocelyn Brouwer vorig jaar al in deze krant. „Als damesbladen in januari schrijven over afslanken, maken wij een nummer over snacken.” Deze maand is het ‘feest-nummer’ doordrenkt van tegenslag en cynisme.

Het blad begint nog met een knipoog: een serie portretten van strippers onder het motto: ‘Voor wie alles al heeft: het stripcadeau.’ Een man die zichzelf Black Pearl noemt vertelt dat hij ooit geboekt werd voor een 78-jarige „die gezellig meedeed” en een andere keer werd belaagd door een groep overenthousiaste vrouwen.

Maar dan, een paar pagina’s verder, wordt het menens. Drie alcoholverslaafde vrouwen mogen vertellen waarom feestjes voor hen zo moeilijk zijn: „Het is en blijft een gevecht. Alcohol is overal.”

Na een lading advertentiepagina’s (en meerdere monsters antirimpelcrème) komen we bij de sectie leedvermaak: „Mijn naam is Linda de Mol en denk maar niet dat dat altijd even leuk is”. Zes jongeren met de naam van een bekende Nederlander vertellen hoe het is om bijvoorbeeld Geert Wilders te heten („Als er ’s avonds wordt aangebeld, vraag ik eerst door de brievenbus wie het is”), of Paul de Leeuw („Een jaar of vijftien geleden was ik de grappen helemaal zat. Hallo boppers! Dat heb ik ongekend vaak gehoord.”).

Gelukkig is er dan ruimte voor een serie enigszins luchtige foto’s. De redactie koos de vijftig beste beelden uit vijf jaar Linda – gevolgd door, als klap op de vuurpijl in dit feestnummer: een interviewserie getiteld ‘Ik haal de vijftig niet. Wat gaat er door je heen als je weet dat je niet lang meer zult leven?’

Voor wie Linda toch echt een beetje teveel ellende is, is er nog Ode: ‘voor intelligente optimisten’ (7,75 euro). Hierin deze maand een flink staaltje positief denken. In het artikel ‘Nog even over mijn generatie’ wordt namelijk beweerd dat de stijging van de energieprijzen weleens kan zorgen voor een flinke toename van het gebruik van – en de zoektocht naar – schone energie. De YouTube-generatie zou weer net als vroeger energie gaan opwekken. En dan niet met windmolenparken en zonne-energiecentrales, nee, het huis zelf wordt de krachtcentrale.

Even verderop kun je lezen hoe dat nou is, wonen in zo’n CO2-neutrale woning. Een verslaggever van Ode bracht twee dagen en nachten in het huis door. Douchewater wordt er door de zon verwarmd. Bij twee of drie dagen bewolking gaat de televisie uit, en dan mag ook de koelkast maar een beperkt aantal keren per dag open. Het water uit de wasmachine en de ‘mensenmest’ uit het toilet belandt in de achtertuin. En, zo wordt beweerd, dit is pas het begin. „Groene technologie gaat alleen maar groter worden.”