Rotterdam, 18 sept. Zanger Mick Jagger streek gisteren neer in Brussel om met Eurocommissaris Neelie Kroes (Mededinging) van gedachten te wisselen over de verkoop van muziek via het internet. Kroes, die later dit jaar een rapport over deze kwestie zal publiceren, vindt dat er nog te veel obstakels zijn voor de verkoop van muziek via het net.