Meer saamhorigheid dan gedacht

Hoe gaan buren in een straat in Nederland met elkaar om? Presentatrice Yvon Jaspers (Boer zoekt vrouw), probeert die vraag te beantwoorden in het programma Yvon in de buurt. De eerste aflevering wordt vanavond uitgezonden. „Het programma legt op microniveau bloot hoe we in Nederland met elkaar omgaan.”

Hoe is het idee voor het programma ontstaan?

Jaspers: „Ik vind dat er een negatieve sfeer heerst in Nederland. We klagen zoveel, in het bijzonder over de integratie van nieuwe Nederlanders. Geert Wilders en Rita Verdonk roepen van alles, de media versterken dat. Ik wilde wel eens onderzoeken of het werkelijk allemaal kommer en kwel is in de Nederlandse straten. Samen met een collega heb ik dit format bedacht.”

Je hebt vijf straten bezocht?

„We belden gewoon aan op nummer 1 en probeerden een gesprek te beginnen met bewoners. In elke straat bleven we drie dagen rondhangen. Soms gingen we met mensen mee naar binnen, of naar de supermarkt. Natuurlijk zijn er ook bewoners die de deur voor je neus dichtslaan.”

Zijn de gesprekken voorgeproduceerd?

„Aanvankelijk was dat de bedoeling, maar te weinig mensen willen meewerken als je het vooraf vraagt. Dat is me echt tegengevallen: mensen zijn bang geworden voor de media, ze reageren niet meer onbevangen. Alsof wij altijd op zoek zijn naar iets negatiefs. Dus hebben we gekozen om maar gewoon een straat in te gaan. Dat maakt het programma puur en eerlijk. Er zijn geen zogenaamd spontane gesprekjes waarbij mensen de voordeur opendoen met een microfoontje op hun kleding.”

Het gevaar bestaat dat je te weinig materaal hebt voor een heel programma.

„Eén straat leverde te weinig bruikbare verhalen op, die is afgevallen.”

Ben je ook naar achterstandsbuurten gegaan?

„Ja, van villawijk tot achterstandsbuurt. Natuurlijk vond ik het in het begin moeilijk in zo’n achterstandsbuurt. Ik stond om 9 uur ’s ochtends in de regen voor een flat en dacht: moet ik hier aanbellen? Maar al snel leerde ik de, voornamelijk allochtone, bewoners kennen. Je hoort al hun verhalen en voor je het weet maak je deel uit van een straat. Mensen merken niet eens meer dat je er bent.”

Ben je alleen aandachtig luisteraar of intervenieer je ook?

„Ik ga geen buurtfeesten organiseren en ik bemiddel ook niet bij ruzies. Ik luister vooral. Soms probeer ik mensen net een klein zetje te geven. Er was een man die last had van Marokkaanse jongens die steeds tot ’s avonds laat op het pleintje rondhangen. Hij vroeg zich af waarom de ouders niet ingrijpen. Toen heb ik gezegd: ‘Waarom gaan we er niet samen naar toe?’ Dat hebben we gedaan.”

Je hebt vijf afleveringen opgenomen. Wat is je conclusie?

„Er is veel meer saamhorigheid dan we geneigd zijn te denken.”

‘Yvon in de buurt’ is te zien op amusementszender Nederland 1. Is dat logisch?

„Ik heb mezelf het doel gesteld om een amusementsprogramma te maken dat tegelijk een nuttige bijdrage levert aan het maatschappelijk debat. Dat is niet gemakkelijk, maar ik wil nu eenmaal graag iets bijdragen.”

Met ‘Boer zoekt vrouw’ trok je een recordaantal kijkers. Mik je daar nu weer op?

„Nee! Ik wil juist niet die kijkcijferdruk hebben. Bovendien wordt dit programma om half 11 uitgezonden en dat is geen tijdstip waarop je miljoenen kijkers trekt.”

Je bent een van de sterpresentatoren van de publieke omroep. Minister Plasterk vindt dat ook presentatoren zich aan de Balkenende-norm moeten houden. Wat vind jij van die discussie?

„Talent en creativiteit gedijen niet in een keurslijf van regels. Talenten die echt iets toevoegen, moeten zich kunnen onderscheiden. We vlakken zo af, alles moet maar hetzelfde.”

In ‘Pauw & Witteman’ vergeleek minister Plasterk (Media, PvdA) de salarissen van presentatoren met die van ambulancepersoneel, na de bedreiging van dat personeel in Amsterdam. Zij verdienen veel minder, maar hun werk is net zo waardevol.

„Als een ambulancebroeder ’s avonds thuiskomt, is zijn werk klaar. Maar wij zijn bekend en leveren daarmee een groot deel van onze privacy in. Daar mag best wat tegenover staan.”

Ben jij in dienst van de KRO of heb je inmiddels ook je eigen bv opgericht?

„Ik ben gewoon in dienst van de KRO. Wat dat betreft ben ik hondstrouw en totaal niet commercieel.”

Eerste uitzending van Yvon in de buurt: vanavond op Nederland 1, 22.25 uur.