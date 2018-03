Meer honger door hoge prijs voedsel

Amsterdam, 18 sept. Door hoge voedselprijzen leden vorig jaar 75 miljoen mensen meer aan honger dan het jaar daarvoor. In totaal telt de wereld nu 923 miljoen ondervoede mensen. Dit heeft de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de VN vandaag bekendgemaakt. Hogere voedselprijzen treffen vooral de arme stedelijke bevolking in ontwikkelingslanden. De stijging brengt het behalen van de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen - zoals halvering van de honger in 2015 - verder buiten bereik. Volgende week spreekt de VN in algemene vergadering over deze doelstellingen.