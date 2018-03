Mauritshuis breidt uit naar Haags Plein

Het Mauritshuis in Den Haag gaat uitbreiden. Dat heeft minister Ronald Plasterk (Cultuur) vanochtend bekendgemaakt. Het museum zal het tegenoverliggende pand Plein 26 betrekken.

Beide gebouwen zullen via een onderdoorgang met elkaar verbonden worden. Met de verbouwing, die in 2013 afgerond moet zijn, is een bedrag van 11,2 miljoen euro gemoeid. Minister Plasterk zal het Mauritshuis jaarlijks steunen met een extra subsidie van 1,5 miljoen euro. Deze structurele bijdrage is afkomstig uit het budget van 4 miljoen euro voor Internationale Excellentie.

Volgens Plasterk is de verbouwing van het Mauritshuis „hoognodig”. Het museum is gevestigd in een klein stadpaleis aan de Korte Vijverberg. „Er is in de omgeving geen mogelijkheid om uit te breiden met een nieuwe vleugel. Bij grote tentoonstellingen moesten steeds dure tenten op de Hofvijver gebouwd worden. En de entree is nu, oneerbiedig gezegd, een soort ondergronds riool.”

Het museum barstte uit zijn voegen, zegt ook directeur Emilie Gordenker. „Voor grote schilderijen was geen plaats en bij tijdelijke exposities moest de vaste collectie steeds verplaatst worden. De huidige museumbezoeker verwacht bovendien meer voorzieningen.”

Plein 26 maakt deel uit van een groter gebouw dat eigendom is van de Littéraire Sociëteit De Witte. Het pand, dat tot voor kort in gebruik was bij uitgeverij Kluwer, is ingericht als kantoorruimte en heeft een eigen ingang met een monumentaal trapportaal. Ook het Rijksmuseum had een tijdlang interesse in het gebouw. Toen die extra vestiging niet door bleek te gaan, heeft het Mauritshuis in januari 2008 een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren door de Rijksgebouwendienst. Daaruit bleek dat beide panden betrekkelijk gemakkelijk op elkaar aan te sluiten zijn via een tunnel.

Door de uitbreiding wordt de oppervlakte van het Mauritshuis, thans 3400 vierkante meter, bijna verdubbeld tot 6600 vierkante meter. In het nieuwe pand zullen museale en facilitaire functies ondergebracht worden, zoals een entree met garderobe, winkel en restaurant. Ook komen er in Plein 26 een nieuwe tentoonstellingsruimte, een lezingenzaal en kantoorruimtes voor het personeel. De huidige kantoren aan de Lange Vijverberg worden afgestoten.

Het Mauritshuis zelf zal op korte termijn gerenoveerd moeten worden. Het museum zal dan ongeveer een jaar gesloten zijn. Het is de bedoeling dat de verbouwing van Plein 26 dan al gereed is, zodat de topstukken van het museum in de nieuwe expositieruimte getoond kunnen worden.

De Haagse cultuurwethouder Jetta Klijnsma noemt de uitbreiding een unieke kans. „Het huis van de buurman komt maar één keer vrij. En het is heel plezierig dat we nu van die tenten op de Hofvijver af zijn.” Den Haag wil in 2018 culturele hoofdstad van Europa worden. Een vernieuwd Mauritshuis sluit volgens Klijnsma mooi aan bij die ambitie.