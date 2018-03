Titelhouder Manchester United is de Champions League gisteren begonnen met een gelijkspel tegen Villarreal: 0-0. Ook de andere wedstrijd in groep E, tussen Celtic en Aalborg, bleef doelpuntloos. In groep H kon het Wit-Russische Bate Borisov de stunt van de Roemeense mededebutant CFR Cluj (2-1 zege op AS Roma) niet herhalen. De ploeg verloor met 2-0 van Real Madrid. Juventus won met 1-0 van FC Zenit. (NRC)

Kijk voor alle uitslagen op uefa.com