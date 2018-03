Luchtaanval VS op Pakistan

Bij een Amerikaanse raketaanval in het noordwesten van Pakistan zijn gisteren zes militanten gedood en drie verwond. Dat hebben functionarissen van de Pakistaanse inlichtingendienst gezegd.

De raketaanval, uitgevoerd door een onbemand vliegtuigje, had plaats bij zonsopkomst in het dorp Baghar in het stammengebied Zuid-Waziristan. Het vliegtuigje lanceerde vier raketten op een tentenkamp dat werd gebruikt door Talibaan en militanten van Hezb-i-Islami, een andere groep die betrokken is bij de toegenomen aanvallen op Amerikaanse en Afghaanse troepen in Afghanistan. Bij de aanval vielen zes doden, van wie drie Arabieren, aldus een anonieme functionaris van de Pakistaanse inlichtingendienst.

De Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Pakistan niet vooraf was ingelicht over de aanval. „Ons standpunt is dat we moeten samenwerken en dat zulke invasies de atmosfeer niet verbeteren, maar verslechteren en een averechtse werking hebben.”

De VS zijn bezorgd over de steeds sterkere tegenstand van de Talibaan in Afghanistan. De rebellen kunnen vrijuit opereren in het Pakistaanse grensgebied met Afghanistan. De VS vinden dat Pakistan de Talibaan niet hard genoeg aanpakt en hebben daarom hun aanvallen in het grensgebied opgevoerd. Deze maand heeft het Amerikaanse leger zes raketaanvallen en een grondaanval in Pakistan gelanceerd.

Enkele uren voor de raketaanval van gisteren had admiraal Mike Mullen, de voorzitter van de Amerikaanse chefs van staven, een ontmoeting met de Pakistaanse premier Yousuf Gilani en de Pakistaanse legerleider Ashfaq Parvez Kayani. Beiden hebben felle kritiek geuit op de Amerikaanse aanvallen op Pakistaans grondgebied. Mullen probeerde hen gerust te stellen dat de VS de Pakistaanse soevereiniteit zullen respecteren. Eerder deze maand pleitte hij voor een nieuwe strategie die niet alleen Afghanistan, maar beide kanten van de Pakistaans-Afghaanse grens beslaat.

De nieuwe president van Pakistan, Ali Zardari, heeft zijn steun uitgesproken voor de Amerikaanse campagne tegen de islamitische extremisten, hoewel de campagne in Pakistan zeer impopulair is. Veel Pakistanen zijn vooral woedend over de Amerikaanse acties op Pakistaans grondgebied. (AP, Reuters, AFP)