Livni leidt regeringspartij

Met een veel kleiner verschil dan verwacht heeft Tzipi Livni vannacht het leiderschap van de Israëlische regeringspartij Kadima veroverd. Livni, minister van Buitenlandse Zaken, won met nog geen 500 stemmen meer de partijverkiezingen van haar rivaal Shaul Mofaz, minister van Transport (43 tegen 42 procent). De andere twee kandidaten, de ministers Meir Sheetrit en Avi Dichter, waren kansloos.

Livni (50) volgt per direct scheidend premier Ehud Olmert op als partijleider. Als zij erin slaagt de komende weken een overgangsregering te vormen, volgt ze hem ook op als premier. Slaagt zij niet, dan volgen nieuwe verkiezingen.

Livni zou de tweede vrouwelijke premier van Israël worden na Golda Meir, die eind jaren zestig premier werd. In een verklaring zei Livni dat ze na haar verkiezing werk wil maken van een „nieuwe politiek” in Israël, zonder corruptie of politieke spelletjes. Het vertrek van Olmert werd ingeluid door een corruptieschandaal rond zijn persoon. Maar de verkiezing van Livni kwam met een verdachte kunstgreep tot stand.

Vooraf was Livni bang voor een lage opkomst, die in haar nadeel zou werken. Toen in de loop van de avond bleek dat nog niet de helft van de ruim zeventigduizend partijleden had gestemd, drong zij er bij de kiescommissie op aan de stembureaus een half uur langer dan afgesproken open te houden. Die stemde daarin toe, waarna Livni een nipte zege behaalde.

Livni wil in grote lijnen de politiek van Ehud Olmert voortzetten. Ze heeft aangekondigd het stroef lopende vredesoverleg met de Palestijnse Autoriteit door te willen zetten. Ook wil ze doorgaan met gesprekken met Syrië over vrede. Evenals Olmert wil ze nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever ontmantelen, al is het aantal joodse kolonisten onder Olmert alleen maar gegroeid.

Tzipi Livni stapte in 2005, net als Olmert en haar leermeester Ariel Sharon, uit de rechtse partij Likud. Sharons nieuwe partij Kadima moest een politieke middenpositie innemen. Al snel raakte Sharon in een coma, waarna Olmert hem opvolgde. Met Olmert heeft Livni al jaren ruzie. Ze verweet hem openlijk slecht leiderschap en corruptie en drong op zijn aftreden aan. Volgens peilingen kan Kadima met Livni als lijsttrekker Likud voorblijven als grootste partij in het Israëlische parlement.

