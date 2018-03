Lelystad lange tijd zonder operatiekamer

De operatiekamers van de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord blijven nog enkele maanden dicht in verband met infectiegevaar. Dat heeft de voorzitter van de ziekenhuizen gisteren gezegd.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) oordeelde in een recent onderzoek dat de lucht in de operatiekamers niet steriel genoeg is. Patiënten lopen hierdoor vergrote kans op infecties. De inspecteurs spreken van een „onverantwoorde en niet veilige situatie”.

De burgemeester van Lelystad, Margreet Horselenberg, wil dat er een militair noodhospitaal komt. De burgemeester heeft vanochtend een aanvraag ingediend bij het ministerie van Defensie. Het militair noodhospitaal is nodig om acute operaties te kunnen uitvoeren. Voor de reeds geplande operaties wordt zoveel mogelijk uitgeweken naar ziekenhuizen in Almere en Harderwijk.

Volgens de Inspectie voor de gezondheidszorg wist de directie al in april – op basis van eigen onderzoek – van de onveilige situatie, maar heeft ze niet afdoende ingegrepen. Het ziekenhuis zegt dat de veiligheid van patiënten niet in het geding is geweest. De onvoldoende luchtkwaliteit wijt de voorzitter van de Raad van Bestuur, Gersji Rodriques Pereira, aan achterstallig onderhoud, dat mede is ontstaan door de financiële problemen van de IJsselmeerziekenhuizen. Rodrigues Pereira: „Om open te blijven moet de rijksoverheid iets extra’s doen.”

Om de operatiekamers weer te gebruiken moeten er onder meer bouwkundige aanpassingen worden gedaan. Voor de ruimten in Lelystad lag al een renovatieplan klaar, voor de vestiging in Emmeloord moet dat nog worden gemaakt. Tot die tijd wijken chirurgen uit naar ziekenhuizen in Almere en Harderwijk. Hoeveel de sluiting van de operatiekamers de noodlijdende IJsselmeerziekenhuizen kost, kon Rodrigues Pereira niet zeggen.

Burgemeester Margreet Horselenberg van Lelystad noemt de operatiestop „vervelend en triest” voor de inwoners van haar stad. „Ik hoop dat we deze basisvoorziening voor Lelystad kunnen behouden.”