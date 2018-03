De vleeslucht in de vleeshal van Rungis deed bepaald niet onder voor de vislucht in de vishal. Stel je een hoofdweg van honderd meter voor met links en rechts zijstraten van twintig koeienkarkassen diep. Daartussen biggetjes, varkens, lammetjes, schapen, al dan niet halal.

Een mens weet nauwelijks waar hij kijken moet. Twintig, vijfentwintig schakeringen roze en rood. En daartussen de minstens zo vlezige slagers die bedelen om wat vrouwelijke aandacht in het holst van de nacht. Zo leerde ik een Charolaisrund van een Limousin te onderscheiden: de eerste heeft een steviger gestel en – dat zie je pas wanneer je erin gaat snijden – veel meer vetaders in het vlees. Die marmering, zoals dat in slagersjargon heet, geeft vlees smaak en maakt dat het minder uitdroogt in de pan.

Exit viande. Enter Le pavillon de la triperie. Als Rungis, zoals de bijnaam luidt, de buik van Frankrijk is, bevonden we ons hier in de donkerste intestinale regionen. Levers, nieren, zwezeriken, harten en hersenen lagen zij aan zij op roestvrijstalen banken. Vette rundertongen hingen er als een vlaggetjesslinger boven. Containers met pens, zakken met reuzel. Neuzen, staarten, oren en poten, je moet het de Fransen nageven, ze vreten alles van die beesten op.

Ik vind dat goed. Er is best veel te zeggen voor een vegetarisch dieet. Maar wie ervoor kiest vlees te eten, zoals ik, moet bereid zijn om een dier volledig te benutten. Dus was ik onthutst door al die lillende organen? Werd ik er onpasselijk van? Tot mijn eigen verbazing niet. Achteraf had ik zelfs spijt dat ik geen bod had gedaan op zo’n gezellige varkenssnuit. Vooral de wangetjes zijn hartstikke lekker.

Onderstaande gestoofde varkenswangen met venkel en olijven zijn afkomstig uit het boek Van het Varken van Stephane Reynaud. Omdat hij, zoals de meeste profkoks, nog wel eens omslachtig te werk wil gaan – hij kookt bijvoorbeeld de venkelparten apart, terwijl het toch makkelijker en smakelijker is om ze mee te stoven met het vlees – heb ik het recept iets vereenvoudigd.

Voor 4 personen:

12 varkenswangen

olijfolie

1 glas witte wijn

3 venkelknollen, in vieren

1 bos platte peterselie

4 tomaten

3 tenen knoflook, fijngehakt

100 g zwarte Griekse olijven, fijngehakt

Bak de varkenswangen in een stoofpan goudbruin in olijfolie. Voeg de wijn toe en stoof ze ongeveer een uur, met een deksel op de pan, tot ze zacht zijn. Voeg halverwege de venkel toe en stoof mee. Houd een handvol peterselieblaadjes achter en hak de rest fijn. Hol de tomaten uit en vul ze met een mengsel van de knoflook, gehakte peterselie en olijven. Besprenkel met olijfolie en bak de tomaten 20 minuten in een oven op 160 graden.

Serveer vlees en venkel met de gevulde tomaten en bestrooi met peterselieblaadjes.

