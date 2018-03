Kredietverzekeringen volgende grote risico

Grote bedragen hebben de neiging snel te wennen in tijden van crisis, maar er is een financiële markt waar de sommen geld zo enorm zijn dat ze het voorstellingsvermogen ver te boven gaan. De markt voor financiële derivaten – opties, termijncontracten en ruilcontracten (swaps) – is sinds de jaren negentig zeer snel gegroeid, en dreigt nu een van de angstfactoren te worden bij de financiële crisis.

Eerst de bedragen: eind vorig jaar waren volgens de Bank voor Internationale Betalingen derivaten afgesloten over 596.000 miljard dollar aan valuta’s, grondstoffen, aandelen en leningen. Vergelijk dat met de omvang van de reële economie: het wereldwijde bruto binnenlands product bedroeg vorig jaar volgens de Wereldbank 54.000 miljard dollar, en de waarde van alle aandelen op de wereldwijde beurzen volgens dataleverancier Thomson Datastream 35.180 miljard dollar. Hoe kan de derivatenmarkt zoveel groter zijn dan de echte economie?

Een relatief nieuwe markt vormt daarvoor de beste illustratie. Halverwege de jaren negentig kwamen ruilcontracten op die de bezitter verzekerden tegen wanbetaling op een lening of obligatie van een bepaald bedrijf. Deze credit default swaps (CDS) waren handig: de schrijver van het contract verdiende geld met het in het leven roepen en verkopen van de swap. De bezitter was gevrijwaard van risico op een lening die hij had uitstaan. Maar gaandeweg werden er ook CDS gekocht en geschreven op leningen en obligaties waar verkoper en koper voor de rest zelf helemaal niets mee te maken hadden. Het in het leven roepen (originaten) bleek zeer winstgevend, en het handelen in de CDS eveneens. De markt is sindsdien geëxplodeerd: Nog geen vier jaar geleden waren er over 6.396 miljard dollar aan leningen CDS afgesloten. Eind vorig jaar was dat al het tienvoudige: 57.894 miljard en volgens de internationale branchevereniging is het nu al 62.000 miljard. Zo’n bedrag aan leningen is er wereldwijd nauwelijks, en het is dan ook niet ongebruikelijk dat er over één lening een veelvoud aan CDS is afgesloten. Toen de Amerikaanse auto-onderdelenmaker Delphi een paar jaar geleden bankroet ging, bleek er een factor 30 meer CDS te circuleren over de leningen van dat bedrijf dan de leningen zelf waard waren.

De markt is vrijwel ongereguleerd. Anders dan op een beurs, waar centrale handel plaatsvindt en alle posities van de deelnemers aan het einde van de dag worden opgeruimd, is de CDS-markt over the counter: tussen banken en andere financiële spelers onderling. Er is een forse achterstand in het daadwerkelijk afhandelen van CDS-contracten, die gemiddeld nu meer dan 10 dagen bedraagt na afsluiting. De verwerking is niet gestandaardiseerd, en de contracten zelf zijn dat ook niet. De handel is niet transparant. En het belangrijkste: als CDS worden doorverkocht is er geen directe link meer tussen de nieuwe bezitter en de originator die de kredietverzekering heeft beloofd. Bovendien is de CDS-markt in zijn huidige omvang zo jong dat hij nog geen majeure crisis heeft meegemaakt.

Wat gebeurt er als er een grote instelling omvalt? Blijkt dan dat de kredietrisico’s die door middel van CDS zijn aangegaan, geconcentreerd zijn bij een grote andere speler? En kan die dan wel uitbetalen? Niemand die het weet. Het is een van de belangrijkste redenen waarom in maart de zakenbank Bear Stearns, een belangrijke partij in deze CDS-markt, moest worden gered. Het is tevens de reden dat er afgelopen zondag twee uur lang tussen grote banken moest worden gehandeld in CDS voordat de stekker uit Lehman werd getrokken. En het is de belangrijkste reden dat een van de grote originators, de verzekeraar AIG, deze week koste wat kost overeind moest blijven. Wie bang was voor de hypotheekbeleggingen van de financiële sector, moet nog bezorgder zijn voor een deconfiture van de CDS-markt.