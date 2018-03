Koud en eenzaam gaan hand in hand

„Het is koud zonder jou”, zong André Hazes in 1980. Zanger Meat Loaf vond het een paar jaar eerder al „cold and lonely in the deep dark night”. Ze zijn niet de enige artiesten die een verband leggen tussen kou en eenzaamheid, en ze leggen dat verband niet voor niets. Eenzaamheid voelt letterlijk koud, schrijven psychologen van de universiteit van Toronto in het septembernummer van het wetenschappelijke tijdschrift Psychological Science. Mensen die zich buitengesloten voelen, schatten de temperatuur van de kamer waar ze zich bevinden lager in en hebben meer trek in soep dan wie zich niet verstoten voelt.

In één onderzoek vroegen de psychologen hun proefpersonen om een ervaring te beschrijven waarin ze zich door anderen afgewezen of juist opgenomen voelden. Vlak daarna schatte de eerste groep de kamertemperatuur gemiddeld ruim twee graden kouder dan de tweede. In een ander onderzoek lieten de psychologen hun deelnemers een computerspel spelen waarbij verschillende mensen met elkaar een bal rondgooiden. De helft van de deelnemers werd in dat spel genegeerd: die kregen de bal na de eerste paar keer nooit meer toegeworpen. Deze deelnemers hadden na het experiment meer trek in warme soep en koffie dan de anderen.

Het verband tussen eenzaamheid en kou wordt volgens de psychologen al aangeleerd in de vroege jeugd: een kind dat wordt vastgehouden door zijn ouders voelt warmte. Vervolgens wordt het in stand gehouden door latere ervaringen: met warm weer hebben mensen meer contact met anderen dan wanneer het koud is, en een kamer vol mensen is, door alle lichaamswarmte, ook echt warmer dan een lege kamer.

Al eerder was aangetoond dat mensen een onbekende vriendelijker vinden als ze met een mok koffie in hun handen staan.