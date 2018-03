Kostenjoek behaalt wereldtitel schaken

NALTSJIK. Alexandra Kostenjoek heeft gisteren in Naltsjik de wereldtitel voor schaaksters veroverd. De 24-jarige Russische grootmeester hield de vierde partij van de finale tegen de Chinese Hou Yifan in evenwicht en verdedigde daarmee haar voorsprong van een punt. Kostenjoek, die in de eindstrijd de eerste partij won en daarna niet echt in gevaar kwam, volgt de Chinese Xu Yuhua op als wereldkampioene. Ze bracht de vrouwentitel na 46 jaar terug naar Rusland.