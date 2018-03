'Kabinet kan de storm aan'

Natuurlijk zijn het internationaal turbulente tijden. Maar „geen paniek”, zei premier Jan Peter Balkenende vanmorgen. Dat banken en verzekeraars in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië omvallen of met miljarden gemeenschapsgeld moeten worden gered, is Balkenende echt niet ontgaan, maar hoe hard het ook waait, Nederland is er klaar voor. „Niemand heeft invloed op het opsteken van een storm, maar wel op de stevigheid van het schip”, zei de premier geruststellend in de eerste minuten van zijn bijdrage aan de Algemene Politieke Beschouwingen.

En dat schip is stevig, vindt de premier. Hij somde de goede uitgangspunten van de Nederlandse economie op: een relatief hoge economische groei, het begrotingsoverschot, de dalende staatschuld, de lage werkloosheid, het solide pensioenstelsel en het sociale vangnet. „Geen zee gaat ons te hoog.” En: „Wij zijn economisch weerbaar”. Balkenende zou naar verwachting de hele dag bezig het verdedigen van de begroting.

Het debat ging meteen over de economie. VVD’er Mark Rutte zei dat er zich „donkere wolken” boven Nederland samenpakken en dat hij niet het vertrouwen heeft dat het kabinet hier op inspeelt. Balkenende: „Vertrouwen ontleen ik aan de manier waarop Nederland in het verleden met tegenslagen is omgegaan.”

Het was juist een gebrek aan vertrouwen waar GroenLinks-leider Femke Halsema de premier op aanspraak. De samenleving heeft bijzonder weinig vertrouwen in dit kabinet, zo bleek uit recent onderzoek. Wat vond de premier hiervan? Balkenende verwees terug naar zijn tweede kabinet, dat grote stelselwijzigingen in de zorg en de sociale zekerheid doorvoerde. „We kregen toen te horen dat we ruzie met de samenleving maakten. Maar we deden wat we moesten doen. Anders kun je niet regeren.” Hij ontkende dat het kabinet een reeks beloften heeft gebroken, bijvoorbeeld over de kinderopvang of met de koopkracht voor de minima. „We werken aan een nul of plus voor iedereen.”

Gisteren werd al duidelijk dat het kabinet de Rijksbegroting nagenoeg ongeschonden door de Tweede Kamer loodst. Het traditionele wensenlijstje van de coalitiepartijen CDA, PvdA en de ChristenUnie is vrij kort, en relatief goedkoop – 150 miljoen euro op een totale begroting van 200 miljard. Alle drie willen ze dat de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten verbetert, maar daarover wordt pas in het najaar beslist. Het CDA wil extra geld voor regionale verkeersknelpunten. De PvdA wil 40 miljoen voor conciërges op scholen in achterstandswijken en 10 miljoen extra voor de kunst. De ChristenUnie wil een tegemoetkoming voor mbo’ers in het openbaar vervoer.

De oppositiepartijen, die geen geld te verdelen hadden, ontkenden juist de stevigheid van het schip van Balkenende. Het kabinet laat kansarmen en middeninkomens in de steek, zegt SP-fractievoorzitter Agnes Kant, en geeft ze geen houvast in een complexe wereld: „Eigen verantwoordelijkheid werd: zoek het zelf maar uit.” De solidariteit is verdwenen, zei Kant. VVD-leider Mark Rutte vindt de begroting juist niet voorbereid op de wereldwijde economische malaise. Hij ziet een uitdijende overheid die probeert iedereen krampachtig te vriend te houden.

D66-leider Alexander Pechtold en GroenLinks-leider Femke Halsema verweten het kabinet een gebrek aan ideeën over de andere internationale stormen die opdoemen zoals de opkomst van India en China als kenniseconomie en de energie- en voedselschaarste. Het kabinet ziet de problemen wel, maar blijft steken in compromissen en kleine aanpassingen die alleen op de korte termijn uitweg bieden.

„Juist nu is eensgezind optreden nodig om de conjuncturele storm te doorstaan”, zei premier Balkenende. Deze oproep maakte geen zichtbare indruk op de Kamer, die zich gisteren en vandaag vooral bezig hield met zijn corebusiness. De oppositiepartijen vielen de partij aan waarvan ze denken bij de volgende verkiezingen stemmen af te kunnen pakken. De coalitiepartijen verdedigden het kabinet en probeerden te laten zien dat hun politieke kleur niet in de coalitiewas verbleekt is.

Achtergronden op nrc.nl/prinsjesdag