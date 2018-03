Justitie Zuid-Afrika gaat in beroep in zaak tegen Zuma

Johannesburg, 18 sept. Openbaar aanklagers in Zuid-Afrika hebben gisteren aangekondigd dat zij in beroep gaan tegen een vonnis dat ANC-voorzitter Jacob Zuma ontslaat van vervolging wegens onder meer corruptie. Het besluit heeft een storm van protest losgemaakt onder ANC-aanhangers en -bondgenoten. Zij geloven dat het besluit politiek is. Een rechter noemde vorige week de rechtszaak tegen Zuma ”ongeldig” omdat de zaak politiek gemotiveerd zou zijn door president Thabo Mbeki. Zuma hoopt Mbeki op te volgen als president.