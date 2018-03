Juncker: Lissabon niet van kracht voor 2010

Het nieuwe Europees Verdrag van Lissabon, zal niet in werking treden voor de Europese verkiezingen in juni volgend jaar, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Het kan ook niet voor 2010 van kracht worden.

Dat heeft de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker gisteren in Brussel gezegd. Hij is de eerste regeringsleider die zegt dat het verdrag, dat het EU-bestuur doelmatiger en overzichtelijker moet maken, voorlopig van de baan is.

De regeringsleiders bereikten in december 2007 in Lissabon overeenstemming over het nieuwe verdrag. Het is een afgezwakte versie van de Europese Grondwet, die in 2005 in Frankrijk en Nederland werd verworpen.

Het Verdrag van Lissabon kan alleen in werking treden als alle 27 EU-landen het hebben goedgekeurd. Dat is inmiddels vrijwel overal (parlementair) gebeurd. Alleen in Ierland werd het in juni per referendum verworpen. Over de impasse die daardoor is ontstaan beraden de EU-leiders zich half oktober in Brussel.

Verschillende Ierse ministers hebben in de afgelopen weken gezinspeeld op de mogelijkheid van een tweede referendum, om te proberen de Ieren alsnog mee te krijgen. Ook de Franse president Sarkozy, momenteel voorzitter van de EU, liet zich in die zin uit.

Juncker ontraadde gisteren zo’n tweede referendum, zeker voor de komende maanden. „Gegeven de economische crisis waarin we verkeren, gegeven het vertrouwen dat tanende is, en gegeven de groeiende impopulariteit van regeringen in heel Europa, is het houden van een referendum voor een Europees verdrag een gevaarlijke route”, aldus Juncker.

Als het Verdrag van Lissabon volgend jaar niet ingaat, blijft het bestaande EU-verdrag (Nice, 2003) gelden. Dat heeft onder andere gevolgen voor de samenstelling van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad van regeringsleiders.

Krachtens ‘Lissabon’ moet de Commissie vanaf 2014 kleiner worden, het Parlement (nu 785 zetels) krimpen naar 751 zetels, en de Europese Raad een vaste voorzitter krijgen. ‘Nice’ gaat uit van een kleinere Commissie al vanaf 2009, laat het Parlement onveranderd en voorziet niet in een vaste voorzitter voor de Europese Raad.