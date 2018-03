Jamaicaan Powell sprint opnieuw snel

SZCZECIN. Asafa Powell blijft hard lopen op de 100 meter. De Jamaicaan, teleurstellend vijfde op de Olympische Spelen in Peking, won gisteren tijdens een meeting in Szczecin de 100 meter in 9,89 seconden. De omstandigheden in Polen waren verre van ideaal. De oud-wereldrecordhouder bleef in de kou voor de zevende keer na zijn olympische optreden onder de 9,90 seconden. De voorsprong op de Amerikaanse nummer twee Mike Rodgers was groot. Rodgers noteerde 10,23 seconden. Andrew Hinds uit Barbados eindigde in 10,41 als derde.