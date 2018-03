Vanwege de aankoop van een nieuw huis ben ik regelmatig in een bouwmarkt te vinden. Inmiddels weet ik dat er eigenlijk maar één medewerker is met echte kluskennis, maar die is vandaag blijkbaar niet aanwezig. Vooruit, dan maar iemand anders, zo moeilijk is mijn vraag immers ook niet. „Heeft u ook betonboortjes van diameter 13?”

„Even aan een collega vragen”, zegt hij. Vervolgens schalt door de bouwmarkt: „Hebben wij ook betonboortjes van 3 meter 13?”