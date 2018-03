Hoezo 'niet-gouvernementeel'?

Nederlandse hulporganisaties in Afrika, zoals Artsen zonder Grenzen en Oxfam Novib, beweren bijna allemaal dat ze onafhankelijk en neutraal zijn. Ze noemen zichzelf niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), waarmee ze aangeven dat ze niks met regeringen of politieke partijen te maken hebben.

De werkelijkheid is anders. Veel grote hulporganisaties zijn zowel financieel als beleidsmatig sterk afhankelijk van de Nederlandse overheid. De VVD deed deze week al een voorstel om de overheidssubsidie aan onder meer Oxfam Novib af te schaffen. Als dat gebeurt, hebben deze organisaties het volste recht zichzelf ngo’s te noemen, maar zolang ze jaarlijks miljoenen euro’s aan subsidies ontvangen is de benaming misleidend en misplaatst. Het term ngo zou dan ook moeten worden afgeschaft.

Uit onderzoek van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is gebleken dat een aantal grote hulporganisaties voor driekwart van hun budget afhankelijk is van de overheid. Zo was van de 122 miljoen euro die Artsen zonder Grenzen in 2006 te besteden had ruim 76 miljoen afkomstig van minister Koenders (Ontwikkelingssamenwerking, PvdA). Oxfam Novib ontving in dat jaar ruim 121 miljoen euro overheidssubsidie, op een totaalbudget van 181 miljoen. Ook Cordaid en Hivos, twee andere grote hulporganisaties, zijn voor het merendeel van hun financiën afhankelijk van de overheid. En Cordaid en Oxfam Novib maken deel uit van een samenwerkingsverband dat zichzelf het Dutch NGO Network for Afghanistan (DNNA) noemt.

Om structureel in aanmerking te komen voor geld van Koenders zijn hulporganisaties verplicht de richtlijnen van het ministerie te volgen. Daarin staan niet alleen financiële maar ook inhoudelijke voorwaarden. Organisaties die deze richtlijnen niet voldoende volgen, lopen het gevaar dat ze hun subsidie (gedeeltelijk) kwijtraken, zoals gebeurde met Plan Nederland (het voormalige Foster Parents Plan). Die organisatie is daardoor afhankelijk geworden van gulle burgers. Ook voor Stichting Vluchteling, dat in de media veel van zich laat horen met campagnes om geld in te zamelen, zijn gulle burgers relatief belangrijk.

In hun drang om onafhankelijk te zijn gaan sommige hulporganisaties gevaarlijk ver. In Tsjaad weigeren Artsen zonder Grezen en Oxfam Novib bijvoorbeeld om zichzelf te laten beschermen door de vredesmacht van de Europese Unie, omdat daardoor hun neutraliteit in gevaar zou komen. Dat de vredesmacht net als zij een neutrale positie inneemt en grotendeels gefinancierd wordt door dezelfde westerse overheden als de hulporganisaties zelf, heeft hen niet van gedachten doen veranderen. En doordat hulporganisaties zich niet laten beschermen, is het voor criminelen erg eenvoudig om hun auto’s te roven, wat geregeld gebeurt en waarbij de afgelopen maanden al meerdere doden vielen.

Westerse hulporganisaties benadrukken vaak het belang van transparant bestuur in Afrika, maar diezelfde donoren hangen een sluier rondom hun eigen achtergrond. Ze dienen daarom zo snel mogelijk te stoppen met het gebruik van de benaming ngo. Bij het uitvoeren van hun activiteiten horen ze openlijk aan te geven dat de Nederlands regering hun belangrijkste financier is. Alleen organisaties die het grootste deel van hun geld van burgers krijgen, zouden de benaming ngo nog mogen gebruiken. Neutraliteit en onafhankelijkheid zijn een groot goed, maar niemand is gebaat bij window dressing.

Gerbert van der Aa is journalist en auteur van de boeken ‘Nigeriaanse toestanden’ en ‘Dwars door Soedan’.

