Hitler terug in Berlijn

Hitler is terug in Berlijn. Althans, in was, en ook anderszins niet strijdbaar. Zijn wassenbeeld heeft het bombardement van Londen in september 1940 beter doorstaan dan de opening van Madame Tussauds in Berlijn, begin juli 2008.

In deze jongste vestiging van Madame Tussauds werd de tweede bezoeker na de opening de Führer al fataal. Een 41-jarige man uit Berlijn gooide het beeld van Hitler omver, riep „nie wieder Krieg” en wachtte op de politie. Door de val werden romp en hoofd gescheiden. In 1940 werd de oudste Madame Tussauds, gevestigd in een oude bioscoop te Londen, getroffen door een bom van de Luftwaffe. Een deel van de collectie ging verloren, maar Hitler bleef ongeschonden. Nog steeds staat hij overigens in de Engelse Madame Tussauds, met gebalde vuist zelfs, in tegenstelling tot de gepijnigde verliezer die in Duitsland werd uitgebeeld.

Het wassenbeeld in Berlijn is nu hersteld. Dat is terecht. De commotie aan de vooravond van de opening had een clichématig karakter. De redenering dat Hitler te kwaadaardig is om zijn beeld in Duitsland te exposeren, is gemakzuchtig. Zeker, Hitler is een van de misdadigste figuren uit de moderne geschiedenis. Zijn opkomst en ondergang zijn onderwerp van historisch onderzoek dat bestaande oordelen kan bevestigen of juist noopt tot nieuwe inzichten. Maar hij is geen quantité négligeable die kan worden ontkend of vergeten.

Ook niet door Madame Tussauds, als die particuliere onderneming in Berlijn een zaaltje met historische figuren wil inrichten. Zouden de Britten hem wel in perspectief kunnen zien en de Duitsers na 63 jaar nog altijd niet?

Een bevestigend antwoord op die vraag getuigt niet van vertrouwen in het historisch bewustzijn in Duitsland. Net zoals vanzelf spreekt dat Mao in de vestiging van Shanghai staat – en Stalin in Moskou of Tbilisi, als daar Madame Tussauds zouden bestaan –, hoort Hitler in Berlijn thuis.

Madame Tussauds is een commercieel bedrijf dat in Amsterdam veel mensen trekt (460.000 in 2006), al zijn het er een stuk minder dan het aantal mensen dat in de rij staat voor het Anne Frank Huis (1 miljoen ) of het Rijksmuseum (ruim 1 miljoen).

Dat neemt niet weg dat een oordeel over de exposities van Madame Tussauds wel degelijk mogelijk is. De opstellingen van Las Vegas tot Hongkong blinken immers niet uit door duiding en context. Madame Tussauds biedt eerder een opportunistische verzameling beroemdheden dan een weloverwogen museale omgeving. Er valt weinig tot niets te leren.

In dat licht bezien is de man die in Berlijn in actie kwam tegen het beeld van Hitler ook een kandidaat om in was te worden neergezet. Zijn daad droeg niets bij aan het historisch bewustzijn, het was een schreeuw om aandacht. De man wilde zelf ook even een celebrity worden, het type aan wie Madame Tussauds geld verdient.