Het scheiden van staat en shari?a

Alsof hij nog niet genoeg aan zijn hoofd heeft met de benoeming van homoseksuele bisschoppen, kreeg de anglicaanse aartsbisschop van Canterbury, Rowan Williams, begin dit jaar ook nog eens half Engeland over zich heen vanwege een lezing. Hij gaf die voor een juridisch gehoor over het onderwerp ‘burgerlijk en religieus recht’. Williams keerde zich tegen „het ultimatum ‘je cultuur of je rechten’.”

De toespraak was ingegeven door bezorgdheid over de „grote mate van onzekerheid” over de accommodatie door het geldende recht van „minderheden met hun eigen diepgewortelde juridische en morele codes. Niet alleen de islam, maar ook andere zoals het orthodoxe jodendom”. De kerkleider brak daarom een lans voor „het leven onder meer dan één jurisdictie”. Eigen rechtspraak dus. Ondanks de disclaimer ging het de aartsbisschop natuurlijk wél vooral om de islam, die de scheiding tussen kerk en staat afwijst. Het islamitisch recht (shari’a) roept vragen op, met name over de rechten van de vrouw en de nadruk op familie-eer. Williams betoogde echter dat de shari’a geen monolithisch systeem is maar slechts een ‘methode’ van rechtsvinding, die een eigentijdse toepassing niet uitsluit.

Niemand minder dan opperrechter Lord Philips schoot de aartsbisschop te hulp in een toespraak in een islamitisch centrum in Oost-Londen. Zijn redenering was echter nogal formalistisch: het staat mensen vrij geschillen te onderwerpen aan arbitrage en daarbij te kiezen voor ander recht. Een echtscheiding moet natuurlijk wel in overeenstemming zijn met de common law, vond ook Williams.

Hoe valt te waarborgen dat moslima’s niet door hun omgeving worden gedwongen tot de riskante weg van de shari’a, lieten de twee gezagsdragers open. Dit risico was in Canada – dat veel ervaring met rechten van minderheden heeft – juist een reden af te zien van de voorgenomen erkenning van shari’a als deelrechtspraak.

In Nederland is de scheiding van kerk en staat weer actueel door een notitie van het Amsterdamse stadsbestuur. We moeten deze niet overdrijven is de boodschap. Het gaat om slechts één van de vier beginselen voor de relatie tussen overheid en godsdiensten. Het staat niet in de Grondwet en is „vooral een politieke afspraak”. Neutraliteit van de overheid – geen partij kiezen tussen godsdiensten – is eigenlijk veel belangrijker. En lastiger.

De vraag is vooral of de overheid aan ‘compenserende neutraliteit’ mag doen: extra steun aan godsdienstige instellingen. Amsterdam vindt dit „in bijzondere omstandigheden” toegestaan. Maar hoe bijzonder is bijzonder? Het gaat volgens de nota niet alleen om gevallen van evidente achterstelling maar ook om brede beleidsdoelen als ‘sociale cohesie’. Daarmee is het hek van de dam.

Neutraliteit betekent niet nevenschikking van kerk en staat. Minister Hirsch Ballin (Justitie) was vorig jaar juli stellig: „Er kan geen sprake zijn van naast elkaar bestaande rechtstelsels. De Nederlandse wet biedt zeer veel ruimte om het leven naar eigen inzicht in te richten, maar niet op een wijze die in strijd is met de waarden van de democratische rechtstaat.”

Deze ferme taal contrasteert met de lauwe reactie van Justitie op het fenomeen van huiskamer- of moskeehuwelijken zonder dat daar eerst de Burgerlijke Stand aan te pas is gekomen. Dat is strafbaar gesteld, niet alleen voor bedienaren van de islam. Een belangrijk signaal in de verhouding tussen kerk en staat. Het bewaken van de seculiere norm is lastig. Toen een man de verstoting van zijn vrouw in Marokko hier geldend wilde maken, wees de Hoge Raad dat principieel af, maar moest erkennen dat naar Nederlands recht sprake was van duurzame ontwrichting van het huwelijk. Dus netto toch een erkenning van de verstoting.

De jongste puzzel wordt geleverd door advocaat Enait die weigert op te staan voor de rechter. De norm is duidelijk: eerbied voor de rechter (het instituut, niet bepaalde individuen). Ook hier is de echte vraag de handhaving. Een voorzittende rechter kan een advocaat de zaal uitsturen op grond van zijn wettelijke bevoegdheid de orde ter zitting te bewaren. Maar dat vormt een gevaarlijk precedent voor de openheid van onze rechtszalen. Het is jammer dat de Raad voor de Rechtspraak direct op de zaak is gesprongen. Dit is een taak voor de beroepsgroep, de Orde van advocaten. De norm staat immers in de Advocatenwet. Nu maar zien wat daar uitkomt.

Frank Kuitenbrouwer is medewerker van NRC Handelsblad.

Reageren? E-mail kuitenbrouwer@nrc.nl of via nrc.nl/kuitenbrouwer (Die reacties worden openbaar na goedkeuring door de redactie.)